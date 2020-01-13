كارثة في إسرائيل.. السلاح الجوي يغرق في مياه الأمطار

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أحمد سالم

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إسرائيل

سلاح جوي

يواجه السلاح الجوي الإسرائيلي أخطارًا كبيرة، خلال الأيام الحالية، ومن الواضح أنه سيتعرض للكثير من الخسائر التي تكبد الكيان الصهيوني مبالغ طائلة.

وتتعرض الطائرات الإسرائيلية لذلك، بسببب سوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة، مما أثرت عليها، وفقًا لتقارير محلية.

صحيفية "معاريف" التابعة لدولة الاحتلال، أقرت بأن مقاتلات سلاح الجو، تعرضت لأضرار بالغة، إثر اجتياح مياه الأمطار قاعدتهم الجوية.

الأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، داخل القاعدة الجوية "هاتزور" بوسط إسرائيل، إلى متر ونص، وأصبحت الطائرات مغمورة بالمياه، حسب الصحيفة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «جيروسالم بوست»، فإن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيق في الواقعة، للتعرف على إمكانية السيطرة على الأمطار قبل وقوعها من عدمه.

التقارير ذكرت أيضًا، أن الجيش قيم الأضرار التي لحقت بالطائرات الحربية، ووصلت كلفتها إلى ملايين الشيكلات، ولكن دون الإفصاح عن ذلك.

فيما اجتاحت موجة من التعليقات الساخرة على صور الطائرات الغارقة، موقع التدوينات الصغير "تويتر"، حيث علق أحد المتابعين: « لا أعتقد أن وضع الطائرة في كيس أرز سينفع"، في إشارة إلى سلوك متبع عند تسلل المياه لأجهزة إلكترونية».

بينما سخر آخر قائلًا: «استخدموا مجفف الشعر».


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