  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان

شركة النفط السعودية

السعودية تتخذ قرارًا بشأن منشآتها النفطية

الملك سلمان

الملك سلمان يغادر المملكة ويصدر أمرًا ملكيًا بالإنابة

حجارة سوداء تسقط من السماء

بالفيديو.. حجارة تسقط من السماء علي هذا البلد

أفعال مخلة داخل سيارة "أرشيفية"

كويتي يمارس الرذيلة مع سورية في مواقف عامة

من الانهيار

بالأسماء.. وفاة 5 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

سد النهضة

مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

السفير العراقي في طهران سعد جزاد قنديل

العراق: من حق إيران الرد بهذا الشرط

الشيخ خالد الجندي

الجندي: "أيوه إحنا شيوخ النظام"

أحمد موسي

موسى: "معندناش غير عيد واحد بس ومفيش أعياد تانية"

أمر ملكي جديد للملك سلمان

الحياة السياسية

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن الحرس الوطني

#

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن 172 مواطنا سعوديا

#

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا


أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، منذ قليل، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر أمرًا ملكيًا، بترقية وتعيين 152 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه.

#خادم_الحرمين_الشريفين يأمر بترقية وتعيين 152 قاضيًا في #وزارة_العدل في مختلف درجات السلك القضائي.https://t.co/7xiAM6GUeL#واس pic.twitter.com/zLW0FzjmuI

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية
» تترك طفلتها تجوع حتى الموت لتحفل بعيد الحب
» ناهد السباعي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة
» السفارة الألمانية تقارن بين السعودية وألمانيا في هذا الأمر
» مي سليم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة
» أحمد فهمي ومحمد ممدوح يثيران ضجة على إنستجرام
» تعرف على سبب زيادة آلام المعدة فى الشتاء
» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر درة الحقيقي
» حسين رياض لقب بـ"أبو السينما" وأصيب بالشلل بسبب الأفلام
» وفاة نجم مصارعة شهير

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية