  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المخرج خالد يوسف

تواجد "خالد يوسف" بالسعودية يثير الخوف بين المواطنين

الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان

شركة النفط السعودية

السعودية تتخذ قرارًا بشأن منشآتها النفطية

الملك سلمان

الملك سلمان يغادر المملكة ويصدر أمرًا ملكيًا بالإنابة

حجارة سوداء تسقط من السماء

بالفيديو.. حجارة تسقط من السماء علي هذا البلد

أفعال مخلة داخل سيارة "أرشيفية"

كويتي يمارس الرذيلة مع سورية في مواقف عامة

من الانهيار

بالأسماء.. وفاة 5 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

سد النهضة

مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

السفير العراقي في طهران سعد جزاد قنديل

العراق: من حق إيران الرد بهذا الشرط

الشيخ خالد الجندي

الجندي: "أيوه إحنا شيوخ النظام"

بعد أحداث العراق..

السعودية تتخذ قرارًا بشأن منشآتها النفطية

عرب وعالم

شركة النفط السعودية
شركة النفط السعودية
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن "السجائر"

#

السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن أرامكو

#

لافروف: الرياض لم تطلب وساطتنا بشأن هذا الأمر الخطير

#

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

العراق

السعودية

أمريكا

أخبار السعودية

المنشأت النفطية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة منشآتها النفطية بعد الضربات الأخيرة في العراق التي تلت أحداث مقتل قاسم سليماني وقصف القواعد الأمريكية. 
وقال للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت المملكة عززت أمن النفط بعد المواجهة الأمريكية والإيرانية الأخيرة في المنطقة: "لقد اتخذنا كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

وعن إنتاج السعودية من النفط، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثا في حدث صناعي في الظهران، إن إنتاج المملكة من النفط يبلغ في يناير الجاري 9.744 مليون برميل يوميا.

كذلك أشار إلى أن التزام العراق بتعهدات خفض الإنتاج في إطار اتفاق "أوبك+" قد تحسن في ديسمبر الماضي، وأنه يتطلع إلى الالتزام الكامل في الشهر الجاري.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية
» تترك طفلتها تجوع حتى الموت لتحفل بعيد الحب
» ناهد السباعي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة
» السفارة الألمانية تقارن بين السعودية وألمانيا في هذا الأمر
» مي سليم تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة
» أحمد فهمي ومحمد ممدوح يثيران ضجة على إنستجرام
» تعرف على سبب زيادة آلام المعدة فى الشتاء
» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر درة الحقيقي
» حسين رياض لقب بـ"أبو السينما" وأصيب بالشلل بسبب الأفلام
» وفاة نجم مصارعة شهير

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية