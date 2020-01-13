» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر درة الحقيقي

13 يناير 2020 - 12:40 م

يوافق اليوم الأثنين، عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، حيث بلغت 40 عامًا، هو ما كان صدمة للبعض حيث لم يظهر عليها علامات السن، فهي تعتبر واحدة من جميلات السينما الحديثة .

















وإحتفالًا بهذه المناسبة نقدم لكم أبرز المعلومات عن الفنانة درة :









ولدت الفنانة التونسية درة زروق يوم 13 يناير من عام 1980، وهى تونسية الأصل ولكنها تعيش فى مصر.

















شاركت الفنانة درة فى بعض الأعمال التونسية فى بداية مشوارها الفنى، حيث بدأت بالإنضمام لفرقة تياترو فى مسرحية “مجنون” ثم فى مسلسل حسابات وعقاب وغيرها من الأعمال التونسية.









بدأت رحلتها الفنية فى مصر من خلال مشاركتها فى فيلم “هى فوضى” عام 2007، إخراج المخرج الراحل يوسف شاهين، ثم قدمت عملين فى نفس العام (الأوّلة في الغرام) و(الحب كدة)، زمن هنا لمع إسمها فى الوسط الفنى.







