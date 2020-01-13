  • الإثنين 13 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

السفير العراقي في طهران سعد جزاد قنديل

العراق: من حق إيران الرد بهذا الشرط

الشيخ خالد الجندي

الجندي: "أيوه إحنا شيوخ النظام"

أحمد موسي

موسى: "معندناش غير عيد واحد بس ومفيش أعياد تانية"

إصابة

الشرقية.. يضرب أمه بـ"فأس" بعد رفضها غسل ملابسه

وزير الكهرباء

الكهرباء: عارفين الموضوع دا ومش ساكتين

الفريق كامل الوزير

وزير النقل: "استحملوني ومفيش راكب هيكون واقف"

الباز

"الباز": جاهزون في أي لحظة لتلبية النداء الليبي

شاهد.. مذيعة تتلقى نبأ وفاة شقيقها على الهواء

حفلة اغتصاب جماعي لمتحولة جنسيا

الكويت.. سفير ينزع ملابس موظفته بالقوة ويحاول اغتصابها

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر درة الحقيقي

الصفحة الأخيرة

"درة" تفاجئ "كندة علوش" بصور من سوريا
"درة" تفاجئ "كندة علوش" بصور من سوريا
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعرف على هدية الحكومة للأقباط في عيد الميلاد

#

أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها الـ 71

#

في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس

#

تعرف على الأبراج الأسوأ حظًا في 2020

عيد

درة

عمر

ميلادها

يوافق اليوم الأثنين، عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، حيث بلغت  40 عامًا، هو ما كان صدمة للبعض حيث لم يظهر عليها علامات السن، فهي تعتبر واحدة من جميلات السينما الحديثة .



وإحتفالًا بهذه المناسبة نقدم لكم أبرز المعلومات عن الفنانة درة : 


ولدت الفنانة التونسية درة زروق يوم 13 يناير من عام 1980، وهى تونسية الأصل ولكنها تعيش فى مصر.




 
شاركت الفنانة درة فى بعض الأعمال التونسية فى بداية مشوارها الفنى، حيث بدأت بالإنضمام لفرقة تياترو فى مسرحية “مجنون” ثم فى مسلسل حسابات وعقاب وغيرها من الأعمال التونسية.


بدأت رحلتها الفنية فى مصر من خلال مشاركتها فى فيلم “هى فوضى” عام 2007، إخراج المخرج الراحل يوسف شاهين، ثم قدمت عملين فى نفس العام (الأوّلة في الغرام) و(الحب كدة)، زمن هنا لمع إسمها فى الوسط الفنى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» في عيد ميلادها.. تعرف على عمر درة الحقيقي
» حسين رياض لقب بـ"ابو السينما" واصيب بالشلل بسبب الأفلام
» وفاة نجم مصارعة شهير
» الرئيس السيسي يدفع بعجلة التنمية لتحقيق ثورة اقتصادية شاملة
» تراجع التضخم يؤكد سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار
» نسرين طافش تثير الجدل مع أصالة ونانسي وتتصدر تريند جوجل
» أزمة "أحمد موسى" تعجل برحيل أسرته
» سر ارتداء مديحة كامل الحجاب قبل وفاتها
» الفلبين تجلي الآلاف بسبب ثوران بركاني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية