» حسين رياض لقب بـ"ابو السينما" واصيب بالشلل بسبب الأفلام

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير حسين رياض، والذي قدم اعمال مميزة، مازلت باقية في ذاكرة السينما المصرية ووجداننا العربي، حيث لقيه البعض بـ"ابو السينما".

وولد حسين رياض، في حي السيدة زينب في القاهرة، في 13 يناير عام 1897، لوالد ميسور الحال كان يعمل في تجارة الجلود، وكان دائم التردد على مسرح سلامة حجازي، ويصطحب معه أبناءه الثلاثة، حسين ومصطفى وفؤاد، الذي اتجه إلى الفن وحمل اسم فؤاد شفيق، وعشق "حسين" الفن منذ صغره، وحاول في صباه أن يصبح مغنيًا، لكن صوته لم يسعفه، بسبب إصابته .