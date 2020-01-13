وفد كنسي فرنسي يزور نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة

13 يناير 2020 - 12:26 م

بدعوة من وزارة السياحة والآثار، وصل مساء أمس إلى القاهرة وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا وعدد من الإعلاميين الفرنسيين وذلك لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلي مصر من السوق الفرنسي.

وكان في استقبالهم بمطار القاهرة المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة الذي رحب بهم موضحا أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري ومن ضمنها السياحة الدينية.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بلقاء وزير السياحة والآثار وعدد من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة فى مصر لمناقشة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لوضعها ضمن البرامج السياحية للجمعية.

وتولى وزارة السياحة والآثار اهتمام كبير بمنتج رحلة العائلة المقدسة الذي يعد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها مصر تنافسياً عن بقية بلدان العالم نظراً لأنه أطول مسار حج في العالم يقع في دولة واحدة، إذ يمتد من رفح شمال شرق البلاد مروراً بمنطقة الدلتا ثم القاهرة ليشمل كافة الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها فى مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نظمت عدد من الرحلات التعريفية (FAM Trips ) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلي الكنائس بمختلف الأسواق السياحية ومنها اسبانيا وايطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى منظمي الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلي أهم وسائل الإعلام.