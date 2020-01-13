مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

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السيسي

تن

عمرو عبد الحميد

محمد نصر علام




أشاد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على تحسين العلاقات مع دول أفريقيا منذ توليه الرئاسة، قائلا: "الرئيس السيسي فتح صفحة جديدة بتوليه الرئاسة".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، قائلا:" رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، أمام فرصة ذهبية، بأن يحقق تنمية وسلام بالوصول إلى حل في ملف سد النهضة، خاصة وأنه حاصل على جائزة نوبل.

وأكد وزير الري الأسبق ،بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا تقبل بفشل المفاوضات وهي مشاركة بها، خاصة وأنه لا يوجد قضية، معقبا: "القضية مفتعلة، واحتمال إعلان فشل المفاوضات لن يزيد عن 5%، و90% سوف يتم تأجيل نتيجة المفاوضات".

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