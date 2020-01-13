الشرقية.. يضرب أمه بـ"فأس" بعد رفضها غسل ملابسه

13 يناير 2020 - 11:55 ص

واقعة مؤسفة شهدتها الشرقية، حيث أقدم عامل في نهاية العقد الثالث من العمر، على الشروع في قتل والدته؛ وذلك بعدما فاجأها بضربة “فأس”، وذلك بعد رفضها غسل ملابسه لينتهي بها الأمر غارقةً في دمائها.





وتبين أن ضربة الفأس تسببت في كسر جمجمتها، ونزيف بالمخ، الأمر الذي حدث داخل منزلهم الكائن بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية.









البداية، كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى “الأحرار” التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول ربة منزل تُدعى “أم الهنا م م ال” 60 سنة، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وحالتها العامة سيئة للغاية استدعت نقلها لوحدة العناية المركزة بالمستشفى.









وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل السيدة، ويُدعى “إسلام س ش إ” 28 سنة، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العبور، والذي تبين تعديه عليها بالضرب بـ”فأس” بسبب خلافات بينهما سببها رفض الأم غسل ملابسه.









تحرر عن ذلك المحضر رقم 1860 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية الخاصة بحالة الأم المصابة.







