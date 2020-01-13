"الباز": جاهزون في أي لحظة لتلبية النداء الليبي

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المحور

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عقيلة صالح

عقب الإعلامي محمد الباز، على تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح في البرلمان المصري، بأن البرلمان الليبي قد يضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل في ليبيا إذا لم يتم اتخاذ موقف شجاع لحل الأزمة".

وأضاف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، بأن الأيام المقبلة قد تشهد دعوة واضحة من مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأراضي الليبية ضد أي عدو.

وأكد "الباز" أن مصر قادرة وجاهزة لتلبية أي نداء من الشعب الليبي لحماية بلاده، مضيفًا: "مصر لم ولن تتأخر عن أشقائها في ليبيا إحنا جاهزين".

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