وزير النقل: "استحملوني ومفيش راكب هيكون واقف"

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عمرو أديب

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القطارات

كامل الوزير

غضب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، من متهربي دفع التذاكر معقبا: " لازم ركاب السكك الحديدية يسددوا قيمة التذكرة، أنا باخد الأجرة عشان أخدم المواطن، مش هحطها في جيبي".

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مخاطبا المواطن: "عشان أخدمك ساعدني، أطور وأحسن الأرصفة بدل ما تمشي عليه تتكعبل تقع تحت القطار".

 وتابع،: "استحملوني لحد ما تدخل القطارات الجديدة الخدمة، ومفيش راكب هيكون واقف". و أكد أنه أعطى توجيهات لصرافي التذاكر أن يقبلوا استرجاع التذاكر مع إمكانية تحصيل غرامة، وذلك حتى لا يفتحوا الباب أمام السوق السوداء".

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