وفاة نجم مصارعة شهير

13 يناير 2020 - 10:20 ص

توفى المصارع المكسيكى الشهير "لا باركا"، المعروف فى عالم المصارعة الترفيهية بزى الهيكل العظمى، عن عمر ناهز الـ 54 عاما.

وتوفى أسطورة المصارعة، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال سقوطه بأحد عروض المصارعة فى أكتوبر الماضى.

وأراد لا باركا القفز من الحلبة مباشرة على الخصم، لكن ساقه كانت متشابكة بالحبال فسقط وارتطم رأسه بقوة بالأرض، وبعد ذلك غادر المصارع الساحة على نقالة فاقدا الوعي.

وتبين لاحقا أنه أصيب بجرح خطير في رأسه، وبكسر فقرات في عنقه، وفقد القدرة على الكلام وتحريك أطرافه لبعض الوقت.

ويعد إسكوبوزا أشهر مقاتلي المكسيك في عالم المصارعة الترفيهية، وله أسلوبه الخاص في القتال داخل الحلبة، وكان دائما يصطحب كرسيا صلبا أينما ذهب، إضافة لملابسه الغريبة وأقنعته.