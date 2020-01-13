» الفلبين تجلي الآلاف بسبب ثوران بركاني

13 يناير 2020 - 10:15 ص

أدى ثوران بركان"تال" جنوب العاصمة مانيلا في الفلبين إلى إجلاء الآلاف من المواطنين، كما تم إغلاق مطار مانيلا ومكاتب حكومية ومدارس، ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وأعلنت هيئة الاستجابة للكوارث أنه تم إجلاء أكثر من 8 آلاف شخص إلى 38 مركز إيواء وقد يزيد العدد ليصل إلى مئات الآلاف حسبما أعلنت "وكالة أسوشيتد برس" بناء على تصريحات المسئولين.

جدير بالذكر أن بركان" تال" ثار فجأة أمس قاذفا البخار والرماد والحصى على ارتفاع 10 إلى 15 كيلو مترا في السماء.