فايلر يبعث رسالة غضب إلى "الخطيب" مع "الكفراوي"

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الخطيب

فايلر

بعث السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - برسالة غضب إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

وعبر "فايلر" عن غضبه الشديد بسبب عدم توفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى "زيمبابوي" لتأدية مباراته أمام "بلاتينيوم" التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وأشار فايلر في رسالته التي بعث بها مع إبراهيم الكفراوي - عضو مجلس الإدارة - إلى أن عدم توفير طائرة خاصة تسبب في إرهاق الجهاز الفني واللاعبين.

وتعقد موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حيث يحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين لضمان التأهل لدور الـ8 .

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