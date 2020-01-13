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كامل الوزير: لن أترك الطريق الدائري "يقهرني"

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الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
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المصريون ـ متابعات

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طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ركاب القطارات بضرورة دفع ثمن التذاكر، مشيرا إلى أن تحصيل ثمن التذكرة هدفه تطوير الخدمة وتقديمها في أبهى صورة، كاشفاً عن خطة الوزارة تجاه بعض الطرق ومنظومة تذاكر وغرامات السكة الحديد، مستعرضاً العديد من الإنجازات التي حققتها الوزارة في الآونة الأخيرة.
وشدد وزير النقل،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع  علي قناة  MBC مصر، يوم الأحد: «أنا مش واخد منك الأجرة أحطها في جيبي لكن علشان أخدمك، لازم تساعدني وتدفع ثمن التذكرة ومتخالفش، ومتشربش سجائر في القطار ولا تسطح فوقه ولا تعدي من المزلقان أثناء سير القطار»، موجهاً رسالة إلى ركاب القطارات: «استحملونا لحد ما ننزل القطارات الجديدة مش هنلاقي واحد واقف في أي قطار».
وتابع الوزير: «كل ما حادثة تحصل على طريق يسموه طريق الموت سواء كان خطأ بشريا أو خطأ في تنفيذ الطريق، ولازم نعرف المشاكل علشان نعرف نعالج، كان لازم أروح علشان أشوف سبب الحادث الأخير على طريق بورسعيد، والمشكلة الرئيسية في الطريق أنه يشهد عوامل جوية غير عادية وبه كثافة، وحركة شاحنات كبيرة جداً».
وأوضح الوزير أنه لن يترك الطريق الدائري يقهره، وأنه حصل على اعتمادات مالية لتطويره، وسيكون فخرا لكل المصريين، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي والبنك المصري تبرعوا بالملايين، هنصرف عليه خلال عامين ماليين 4.5 مليار جنيه، وإن شاء الله هنخليه طريق آمن يحافظ على حياة كل المصريين.

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