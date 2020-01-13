عمرو أديب: ليبيا ستصبح "فيتنام" جديدة للأتراك

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، إن المشير خليفة حفتر يتقدم نحو العاصمة طرابلس، وفي الوقت ذاته السراج يلتقي بأردوغان في تركيا ، مضيفا أن الأمر في ليبيا صعب ولن يحل بسهولة نظراً لوجود ميليشيات مسلحة على الأرض وتنظيمات إرهابية ودعم إخواني وتركي.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج الحكاية، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوضع في ليبيا معقد جدًا، والأتراك اكتشفوا أن تواجدهم في ليبيا ليس نزهة، ومن الممكن تكون ليبيا "فيتنام" جديدة للأتراك.
وأوضح، أن تركيا تعلم أن حفتر قريب جدًا من قصور المجلس الرئاسي، لذلك حفتر داخل العاصمة وتفاوضه من منطلق قوة.

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