عمرو أديب: ليبيا ستصبح "فيتنام" جديدة للأتراك

13 يناير 2020 - 12:40 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن المشير خليفة حفتر يتقدم نحو العاصمة طرابلس، وفي الوقت ذاته السراج يلتقي بأردوغان في تركيا ، مضيفا أن الأمر في ليبيا صعب ولن يحل بسهولة نظراً لوجود ميليشيات مسلحة على الأرض وتنظيمات إرهابية ودعم إخواني وتركي.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج الحكاية، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوضع في ليبيا معقد جدًا، والأتراك اكتشفوا أن تواجدهم في ليبيا ليس نزهة، ومن الممكن تكون ليبيا "فيتنام" جديدة للأتراك.

