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رد ناري من إيران على ترامب بعد إهانته للغة الفارسية

عرب وعالم

ترامب
ترامب
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المصريون ووكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في إشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللغة الفارسية ، إن "اللغات القذرة" ليس لها الحق في "إهانة" اللغة الفارسية.
وغرد موسوي عبر "تويتر" قائلًا، "الأيدي واللغات الملطخة بالتهديدات والعقوبات وإرهاب الأمة الإيرانية ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية العريقة".
وأضاف "بالمناسبة، هل أنت حقًا مع ملايين الإيرانيين الذين قتلت بطلهم (بالإشارة إلى قاسم سليماني) أم أنك تقف ضدهم؟!".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعّم عبر "تويتر" المحتجين باللغة الفارسية، ووصف الإيرانيين بأنهم يعانون ولكنهم أبطال، مضيفًا أنه منذ بداية رئاسته وهو يقف معهم، وستواصل حكومته الوقوف معهم.
وأردف أن الولايات المتحدة تتابع احتجاجات الشعب الإيراني بعناية شديدة وتستمد الإلهام من شجاعته.
واندلعت أمس احتجاجات أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران، على إعلان الحرس الثوري المتأخر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ يوم الأربعاء الماضي، عقب دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.

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