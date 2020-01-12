إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين قرب حدودها مع غزة

12 يناير 2020 - 11:50 م

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 4 شبان فلسطينيين على الحدود بين إسرائيل وشمال قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن المعتقلين لم يكن بحوزتهم أية أسلحة، كما تم نقلهم للتحقيق معهم، دون مزيد من التفاصيل.



وأشار الجيش في البيان إلى أن اعتقال أحدهم جاء بشكل منفرد في موقع مختلف عن الموقع الذي اعتقل فيه الثلاثة الآخرين.

