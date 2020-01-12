إيران تحتج رسميا لدى بريطانيا بسبب هذا الأمر

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قدّمت الحكومة الإيرانية مذكرة احتجاج إلى نظيرتها البريطانية بدعوى مشاركة السفير البريطاني روب ماكير، في "مظاهرات غير قانونية" بالعاصمة طهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأحد، أنها استدعت ماكير بسبب "سلوكه غير المألوف ومشاركته في مظاهرات غير قانونية".
وقالت الوزارة إنها قدمت مذكرة احتجاج رسمية للسفير البريطاني وحكومته.
وفي وقت سابق، نفى ماكير، اتهامات بالمشاركة في احتجاجات بطهران السبت، وذلك تعليقًا على احتجازه ثم إطلاق سراحه لاحقا من قبل السلطات الإيرانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، السبت، إن احتجاز سفير لندن لدى طهران روب ماكير "انتهاك صارخ للقانون الدولي".


وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن السلطات الإيرانية أوقفت السفير البريطاني لدى طهران، السبت، ثم أفرجت عنه، على خلفية قيامه بتصوير التظاهرات التي تشهدها العاصمة الإيرانية.


وفي اليوم ذاته، تحول تجمع في طهران، خلال فعالية لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت قبل أيام في طهران، إلى مظاهرة مناهضة للنظام الحاكم في البلاد.


وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام جامعة "أمير كبير" في طهران، هتافات ضد النظام الإيراني، وطالبوا باستقالة المرشد علي خامنئي.


كما رددوا شعارات من قبيل "ليخجل الحرس الثوري، اتركوا البلاد بأمان"، و"الموت للدكتاتور"، و"نريد استقالة الكذابين"، و"نريد استقالة القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي)".
وعقب إطلاق المظاهرة الغاضبة هتافات مناهضة للنظام، تدخلت قوات الشرطة الخاصة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان المظاهرة، ومنعت المواطنين من التوجه إليها.
والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.


ووقع الحادث بالتزامن مع استهداف طهران قواعد أمريكية في العراق بعدد من الصواريخ. -

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