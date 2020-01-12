  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الذهب

تراجع كبير للدولار.. والذهب يرتفع اليوم الأحد

مبارك ونجله

علاء مبارك لـ"أبو الغار": " اخص على قلة الأصل"

أرشيفية

هذه أهداف «بورصة السلع».. فهل تقضي على الغلاء؟

الطقس

الأرصاد: اعتدال الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة

الدفن

أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر

ابى احمد

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

صياد مع أسماك القرش

بالصور.. صيادو غزة يصطادون أسماك القرش بغزارة

أمير الكويت

"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

إنجي خوري

فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا

قصف

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

بالفيديو..

علاء مبارك لـ"أبو الغار": " اخص على قلة الأصل"

الحياة السياسية

مبارك ونجله
مبارك ونجله
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ماذا حدث لـ"مبارك"؟.. "علاء" وابنه يثيران الجدل حوله

#

علاء مبارك: والدي بخير .. الحمد لله

#

علاء مبارك يرد على "الكفراوي": حتى فى الكذب خيبة

#

بالصور.. جمال وعلاء مبارك في عزاء الفنان طلعت زكريا

حسني مبارك

مبارك

محمد أبو الغار

أبو الغار

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الدكتور محمد أبو الغار المفكر السياسي، بسبب موقفه من والده.

وكان "أبو الغار" يجري مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، عندمت تطرق للحديث عن سد النهضة والرئيس الأسبق قبل أن يوضح أنه كان يوجه له السباب.

وكتب نجل "مبارك": "اخص على قلة الأصل (انا لاحظت ان الإثيوبيين الي بيتكلموا بيشتموا جامد جداً فى مبارك وعمر سليمان،واحنا  طبعاً كنّا بنشتم فيه برضو فى نفس الوقت)!نتفق و نختلف كمصريين مع القيادة ولكن ليس من الشهامة ان نسمح لآخرين بالتطاول والإساءة فى حضورنا وامام اعيننا، اخص على دي اخلاق".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ناقد رياضي:«سأعتزل الإعلام ولا أعرف شئ في الكرة»
» الزمالك ينفي موافقته على خوض السوبر الإفريقي بـ«قطر»
» لهذا السبب.. دعوى حبس ضد النجم إبراهيم سعيد
» الهلال يكشف دور الأهلي في هروب حمادة صدقي
» ضبط 39 قطعة أثرية بحوزة فلاح في أسيوط
» بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية
» فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا
» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة
» رئيس هذه الدولة يعلن استقالته من منصبه
» أمريكا تكشف موعد مغادرتها العراق
» مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع إنبي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية