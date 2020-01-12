علاء مبارك لـ"أبو الغار": " اخص على قلة الأصل"

12 يناير 2020 - 10:00 م

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الدكتور محمد أبو الغار المفكر السياسي، بسبب موقفه من والده.

وكان "أبو الغار" يجري مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، عندمت تطرق للحديث عن سد النهضة والرئيس الأسبق قبل أن يوضح أنه كان يوجه له السباب.

وكتب نجل "مبارك": "اخص على قلة الأصل (انا لاحظت ان الإثيوبيين الي بيتكلموا بيشتموا جامد جداً فى مبارك وعمر سليمان،واحنا طبعاً كنّا بنشتم فيه برضو فى نفس الوقت)!نتفق و نختلف كمصريين مع القيادة ولكن ليس من الشهامة ان نسمح لآخرين بالتطاول والإساءة فى حضورنا وامام اعيننا، اخص على دي اخلاق".



