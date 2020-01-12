فنانة شهيرة: الجنس في الحرام أفضل من الزواج

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شاكيرا

برشلونة

زواج

بيكيه

قالت المطربة الكولومبية الشهيرة "شاكيرا"، إنها لاتفضل الزواج من صديقها الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، موضحة أنها تفضل أن تكون "عشيقة.. وثمرة محرمة" عن الزواج.

تصريحات "شاكيرا" أدلت بها في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، حول عدم زواجها رسميًا، من مدافع البلاوجرانا بالرغم من أن علاقة  تربطهما منذ عشر سنوات.

وأوضحت الفنانة الكولمبية: "بصراحة، أنا أخاف بشكل فظيع من الزواج. لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة. أريد أن أبقيه في حالة جيدة. لكي يفهم أن كل شيء ممكن ويعتمد على سلوكه".

ويرتبط "بيكيه" بـ"شاكيرا" في علاقة منذ فترة ولديهما طفلان، كما يشار إلى أنها تكبره بـ10 سنوات.


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