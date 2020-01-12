» الهلال يكشف دور الأهلي في هروب حمادة صدقي

12 يناير 2020 - 08:54 م

فتحت إدارة نادي الهلال السوداني النار على حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق حيث وصفته بالهارب بعد السفر إلى مصر، رافضًا استكمال مهمته دون الحصول على أي إذن.

وكان نادي سموحة، قد أعلن مساء اليوم، تعاقده رسميًا مع حمادة صدقي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق، خلفًا لحسام حسن، وذلك بعد أسابيع قليلة، من تعيين صدقي، على رأس الجهاز الفني لفريق الهلال.

وقال الهلال، في بيان رسمي: "تلقى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، اتصالًا هاتفيًا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الاخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال".

وتابع: "وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية، دون علم مجلس إدارة النادي، الذي استفسر من إدارة العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، حيث أوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين، بناءً على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة".

وأضاف النادي: "وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة، وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال".

أكد مجلس إدارة الهلال، في بيانه، حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفا للمدرب حمادة صدقي، الذي يبدو أن هروبه إلى مصر، مرتبًا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري ابطال إفريقيا.

وكان الهلال السوداني، قد تلقي خسارة على ملعبه بأم درمان، أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت، ضمن الرابعة، من دور المجموعات، لبطولة دوري الأبطال.

ويحتل الهلال، حاليًا المركز الثالث، في مجموعته، برصيد 6 نقاط، خلف كل من النجم الساحلي (المتصدر)، برصيد 9 نقاط، والأهلي (الوصيف)، برصيد 7 نقاط.