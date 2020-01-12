» فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا

12 يناير 2020 - 08:41 م

خرجت الفنانة السورية ?أنجي خوري، في فيديو صادم تكشف عن تعرضها مؤخرًا للاختطاف على ومحاولة الاغتصاب في سوريا، متهمة الفنانة اللبنانية قمر بتدبير محاولة اختطافها وتأديبها بالتعاون مع طليقها الفنان آدم، حسب قولها.

ونشرت الفنانة السورية المثيرة للجدل، فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت خلاله إلى أنها تعرضت للاحتجاز في بلدها سوريا من قبل شخص يدعى طريف حفار، وجرت محاولة لإغتصابها، وذلك بطلب من ?الفنانة قمر?، على حد قولها.

وأشارت خوري إلى أن حفار احتجزها وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وأن هاجمت قمر، وشددت خوري على أنها وأثناء احتجازها من قبل طريف حفار، كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف.

وانهارت الفنانة إنجي خوري خلال الفيديو في البكاء موجهة حديثها للفنانة قمر بأن تتركها وشأنها، وذلك على خلفية خلافات بين الاثنين وصلت القضاء اللبناني.

والفنانة إنجي خوري دائمة إثارة الجدل بنشر صور وفيديوهات شبه عارية وظهورها بحركات جنسية صارخة، وهو الأمر الذي يعرضها لموجة انتقادات، كما أنها تتباهى بنشر صور مع أشخاص كانت على علاقة بها وتقول إنه طليقها، بينما تقوم بنشر صور وفيديوهات مثيرة مع شقيقها أيضًا وهو ما يعرضها لهجوم كبير.

وكانت الفنانة قمر اتهمت إنجي خوري بأنها تعمل في الدعارة بصحبة والدتها، كما نشرت صورة منسوبة لها وقالت أنها كانت تمارس الجنس مع رجل وفتاة أخرى، كما اتهمتها بأنها تمارس السحاق مع فتيات، وأنها مصابة بمرض الإيدز.

وخرجت إنجي خوري ونشرت صورة من نتيجة تحليل خضعت له تقول أنها ليست مصابة بأي مرض، لكنها لم تخفي أن تعجب بفتاة مشيرة إلى أنها تحب الفتيات الأجانب خاصة الشقراء.

ورحلت السلطات الإماراتية الفنانة إنجي خوري، مؤخرًا إلى سوريا، بسبب ظهورها في فيديوهات جريئة داخل الملاهب الليلة في دبي، الأمر الذي جعل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي أن يهدد بالتقدم ببلاغ ضدها هي ومن أتى بها إلى الإمارات، ما دعا السلطات إلى ترحيلها إلى بلدها سوريا، لكنها لا تنفك أن تظهر بشكل جرئ.