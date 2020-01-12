» ضبط 39 قطعة أثرية بحوزة فلاح في أسيوط

12 يناير 2020 - 08:40 م

تمكنت مباحث السياحة والآثار في أسيوط برئاسة العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث المنطقة، من ضبط فلاح بحوزته 39 قطعة آثار من بينها 9 تماثيل حجرية من الفرعوني، وذلك أثناء قيامه بالحفر داخل منزله.









وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة مساعد الوزير للسياحة والآثار، عن نشاط المتهم، وشكل فريق بحث بقيادة العميد أحمد رفعت وضمت العقيد إبراهيم حمدي رئيس مباحث السياحة والآثار بأسيوط، والعقيد أحمد حلمي معاون المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير المباحث.









وداهمت القوات منزل المتهم "أحمد. ح. أ. ت"، 35 سنة، مقيم بحوض الشعير بالقوصية، وعثر على حفرة 2 في 3 م بعمق 3 م وبحوزته 39 قطعة أثرية، عبارة عن 9 تماثيل حجرية وفخارية، عليها رسومات وزخارف من العصر الفرعوني، و4 مسرجة فخار مختلفة الأشكال والأحجام فرعونية وانفورة فخار، و25 عملة معدنية روماني، واعترف المتهم بحيازته بقصد الإتجار.









تحرر المحضر 189 إداري مركز القوصية لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيق.







