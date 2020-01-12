أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر

12 يناير 2020 - 08:40 م

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة دفن اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنوبي إيران.

وقتل "سليمانى" في غارة أمريكية بجانب مطار بغداد الدولي في 3 يناير الجاري.

ودفن "سليماني" في مقبرة كرمان جنوب شرق إيران، حيث دفن بعد مراسم استمرت ليومين جال فيها جثمانه في عدد من المدن الإيرانية.

ونشر ناشطون آخرون لقطات أخرى أثناء تجهيز القبر، وإخراج الأتربة، وعمليات التحضير، التي سبقت عملية الدفن.