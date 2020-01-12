حقيقة القبض على زوج نانسي عجرم

12 يناير 2020 - 08:25 م

قال جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على زوجها الدكتور فادي الهاشم، عارِ تمامًا من الصحة ولا يعدو كونه شائعات.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تفيد بإلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم، أمس السبت، ووجهت له تهمة تزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب الفيلا بهدف سرقتها.





وأضاف لامارا، أن «الدكتور فادي الهاشم يتواجد حاليًا في منزله وسط أسرته، وأن كل ما يُنشر مُلفق وكذب في كذب»، حسب تعبيره.





وتابع: «أخبار غير حقيقية، عارية من الصحة كلها، ومحاولة للابتزاز؛ لأن في الموضوع اسم فنانة معروفة، لكن هذه اللغة ما بتمشي معنا لسبب واحد، وهو وجود تحقيق؛ ليخلص التحقيق، سيخرج دكتور فادي ويتكلم ويوضح كل شيء، ودكتور فادي كما ذكرت موجود ببيته، ولم يتم إلقاء القبض عليه».