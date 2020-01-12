خلفًا لوالدها.. النائبة هالة السيد تؤدي اليمين الدستورية

12 يناير 2020 - 08:18 م

أدت النائبة هالة السيد السيد حسن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، اليمين الدستورية نائبا خلفا للنائب المتوفى السيد حسن موسي.





وورد في الخطاب الوارد من رئيس هيئة الانتخابات، أن النائبة هالة السيد حسن، هى الاسم الاحتياطى للنائب عن قائمة في حب مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط البلد ومقرها مديرية أمن القاهرة.



