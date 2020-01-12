» بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية

12 يناير 2020 - 08:16 م

حجز فريق بيراميدز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على المصرى البورسعيدي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.