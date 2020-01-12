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مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع إنبي

الرياضة

المقاصة
المقاصة
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أمير سعد

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مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع دجلة

المصريون

انبى

مصر للمقاصة

سقط فريق مصر المقاصة في فخ التعادل أمام إنبي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري العام.

ومنذ البداية شهدت المباراة ضغطًا كبيرًا من فريق إنبي قوبلت ببراعة من حارس مرمى مصر المقاصة الذي تصدى لأكثر من كرة في الربع ساعة الأول من اللقاء، حتى ترجم رامي صبري، مدافع الفريق البترولي، السيطرة لهدف في الدقيقة 15، عن طريق تسديدة رائعة مستغلاً سوء التغطية الدفاعية لفريق مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 22 كاد عمرو مرعي أن يسجل التعادل لمصلحة مصر المقاصة من كرة رأسية رائعة لكن محمود قاعود لاعب فريق إنبي، أبعد الكرة من على خط المرمى في الكرة التي أثارت أزمة بسبب الشكوك في أنها تخطت المرمى.

وفي الدقيقة 24 انفرد الأثيوبي شيمس بيكلي، نجم المقاصة بالمرمى ولكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وظل فريق مصر المقاصة يسعى لتسجيل هدف التعادل حتى الدقيقة 27 التي عاد فيها اللاعب الأثيوبي من جديد في الظهور للمرة الثالثة وتحديدًا عند الدقيقة 29 بعدما سجل هدفًا لصالح فريقه إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

ولكن رفض الفريق الفيومي أن يخرج متأخر بهدف دون رد في الشوط الأول حتى الدقيقة 31، حيث سجل محمد مسعد هدف التعادل لفريقه برأسية رائعة عن طريق عرضية استغلها من عاصم سعيد.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط البترولي للقاء، ولكن دون أي تغيير في النتيجة التي خرجت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وانحضر اللعب في وسط الملعب، وعند إجراء بعض التعديلات للفريقين ارتضيا بالتعادل وحصد نقطة لكل فريق.

وفي الدقائق الأخيرة للمباراة شهدت فرصتين محققتين لنادي إنبي بعدما انفرد محمد شريف بالحارس ولكنه أهدر هدف الفوز، معلنًا الخروج بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة أحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فيما تواجد مصر المقاصة في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

الجدير بالذكر أن مصر المقاصة يحل ضيفًا على بيراميدز 27 من الشهر الحالي، فيما يستضيف إنبي نظيره نادي مصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الممتاز.



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