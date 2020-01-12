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«مدبولي» يخصص 4 قطع أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

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حسن علام- متابعات

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رئيس الوزراء

الغردقة

4 قطع أرضِ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.

ونص القرار، على أن القطعة الأولى تبلغ مساحتها 615000م2 تعادل نحو 146،34 فدان بتقسيم الحجاز، وتقع بمنطقة أبو عشرة، بينما تبلغ مساحة القطعة الثانية 223512،65م2 وتقع أمام الحرس الجمهوري بطريق الجونة بالظهير السياحي، وتبلغ مساحة القطعة الثالثة 131895،64م2 بمنطقة الأحياء بجوار شركة بيتكو، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة القطعة الرابعة 132018،52م2 بشارع الحجاز، مشروع البداري.

وأشار القرار، إلى أن محافظة البحر الأحمر تتحمل من موازنتها تكلفة شبكات المرافق الخارجية لهذه المشروعات.


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