رئيس وزراء اليابان بالعباءة داخل خيمة مع «بن سلمان»

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بالفيديو..

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عرب وعالم

ولي العهد ورئيس وزراء اليابان
ولي العهد ورئيس وزراء اليابان
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محمد فضل

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السعودية

ولى العهد

محمد بن سلمان

خيمة

رئيس وزراء اليابان

استضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في خيمة بمدنية العلا، في إطار زيارته للملكة العربية السعودية.

ونشرت وسائل إعلام وحسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رئيس وزراء اليابان والوفد المرافق له يرتدون العباءة ويجلسون مع الأمير محمد بن سلمان، داخل خيمة كبيرة.

ونال الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بهذه اللافتة من ارتداء رئيس الوزراء الياباني للزي الخليجي وجلوسه مع ولي العهد في خيمة.

 وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل اليوم، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لرئيس وزراء اليابان مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

واصطحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافحه وعدد من الأمراء، وكبار المسؤولين، حسب صحيفة سبق.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، كبار المسؤولين اليابانيين المرافقين لرئيس وزراء اليابان خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام الملك سلمان، مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء اليابان، وأتبعها بجلسة بحث فيها الطرفين سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المتبادل.


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