رسميًا.. الزمالك يتراجع ويخوض مباراته في قطر

12 يناير 2020 - 07:23 م

بعد التحذيرات التي أطلقها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لنادي الزمالك في حال امتناعه عن المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي، تراجع المستشار مرتضى منصور عن قراره بعدم سفر الفريق إلى قطر.

وجاء قرار رئيس نادي الزمالك، بالتراجع عن قرار الانسحاب، بعد الاجتماع مع نصر عزام المستشار القانوني للنادي الأبيض في شئون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للتعرف من خلاله على العواقب التي سيتعرض لها النادي حال امتناعه عن خوض المباراة، حيث أكد له الأخير أن العقوبات تتمثل في استبعاد الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية، إلى جانب حرمان النادي الأبيض من المشاركة في أي بطولة ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لمدة موسمين مقبلين، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة يتم توقيعها على النادي.

كما قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الامتناع عن السفر إلى قطر خلال رحلة الفريق الأول إلى هناك لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في إسناد مهمة رئاسة البعثة إلى إسماعيل يوسف، حيث يرى المجلس الأبيض أن الأخير لديه سجل تاريخي حافل على المستوى الإفريقي سواء مع نادي الزمالك أو منتخب مصر الوطني، إلى جانب علاقته المميزة مع المسئولين في الدول العربية.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وجه مؤخرًا رسالة شديدة اللهجة لنادي الزمالك حال عدم مشاركته في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وقال رئيس "كاف" خلال تصريحات بمؤتمر صحفي عقد على هامش حفل جوائز الأفضل في أفريقيا: "هناك قانون سيتم تطبيقه على النادي الذي لن يشارك في السوبر".

وأعلن "كاف" في وقت سابق عن استضافة قطر لمباراة السوبر بين الزمالك بطل الكونفيدرالية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 14 فبراير المقبل.

وسبق وانتقد مرتضى منصور قرار "كاف" بشأن منح قطر حق استضافة كأس السوبر، وأعلن رفضه لخوض المباراة في أكثر من مناسبة، ولم يمانع لعب الزمالك المباراة في تونس.