شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في طهران

12 يناير 2020 - 06:58 م

تواصلت التظاهرات الغاضبة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث نشر صحفي من "الأحواز" مقطع فيديو لحشود ضخمة تنزل إلى شوارع طهران، احتجاجًا على السياسات الحالية.

حيث شهدت العاصمة طهران ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات غاضبة من إسقاط الطائرة ومسيرات تأبين للضحايا.

وكتب الصحفي ويدعى محمد مجيد الأحوزي، عبر حسابه على "تويتر" :« حشود هائلة من الإيرانيين في العاصمة طهران تتجه نحو ميدان آزادي الأن وشعارهم : سپاه جنايت مي‌کنه / رهبر حمايت مي‌کنه».

ونشر ترجمة هذه الشعارات وهي :« الحرس الثوري يرتكب المجازر .. والمرشد خامنئي يدعم مجازرهم»، بالإضافة إلى شعار :«مرگ بر ديكتاتور» والتي تعني :«الموت للديكتاتور».

وتظاهر المئات في طهران ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما انكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة، وطالبوا باستقالة كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي.

ودعا مهدي كروبي، المعارض الإيراني البارز، خامنئي أيضا إلى التنحي بسبب "تعامله الرديء مع أزمة إسقاط الطائرة" على حد وصفه.

وفي بيان نشره القيادي في "الحركة الخضراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل عن أسباب التأخر في إعلان الحقيقة للمواطنين، مستنكرا تأخره خامنئي في إعلان مسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بعد إصرار السلطات على "الإنكار" و"الكذب" في البداية.

كما عبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تأييده ودعمه للمتظاهرين في إيران بعد ساعات من بدء الاحتجاجات.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر "إلى الشعب الإيراني الأبي الذي لطالما عانى ولفترة طويلة أقول إنني أدعمكم ولطالما كنت دوما كذلك منذ بدء فترتي الرئاسية، وسوف تواصل إدارتي دعمكم فنحن نتابع احتجاجاتكم مليا ونشعر بالإلهام من شجاعتكم".

وأجج مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عملية أمريكية ورد إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق، مخاوف من اندلاع صراع تكون له تبعات واسعة المدى.