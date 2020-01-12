  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صياد مع أسماك القرش

بالصور.. صيادو غزة يصطادون أسماك القرش بغزارة

ريال واتليتكو

السوبر الإسباني.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو مدريد

ولي العهد ورئيس وزراء اليابان

رئيس وزراء اليابان بالعباءة داخل خيمة مع «بن سلمان»

أمير الكويت

"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

مرتضى منصور

رسميًا.. الزمالك يتراجع ويخوض مباراته في قطر

تظاهرات في طهران

شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في طهران

الفنانة شيرين رضا

شيرين رضا تتوسل لوزير الداخلية: أرجوكم

قصف

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

ابى احمد

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

جانب من الفيديو

شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر

شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في طهران

عرب وعالم

تظاهرات في طهران
تظاهرات في طهران
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر

#

شاهد.. تمزيق صور قاسم سليماني في قبل طهران

#

إصلاحيو إيران: لماذا كذبنا بحادثة الطائرة الأوكرانية؟

#

شاهد.. انهيار محمد منير في جنازة مدير أعماله

إيران

طهران

خامنئي

تظاهرات

تواصلت التظاهرات الغاضبة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث نشر صحفي من "الأحواز" مقطع فيديو لحشود ضخمة تنزل إلى شوارع طهران، احتجاجًا على السياسات الحالية.

حيث شهدت العاصمة طهران ومدن أخرى في مختلف أنحاء البلاد مظاهرات غاضبة من إسقاط الطائرة ومسيرات تأبين للضحايا.

وكتب الصحفي ويدعى محمد مجيد الأحوزي، عبر حسابه على "تويتر" :« حشود هائلة من الإيرانيين في العاصمة طهران تتجه نحو ميدان آزادي الأن وشعارهم :  سپاه جنايت مي‌کنه / رهبر حمايت مي‌کنه».

ونشر ترجمة هذه الشعارات وهي :« الحرس الثوري يرتكب المجازر .. والمرشد خامنئي يدعم مجازرهم»، بالإضافة إلى شعار :«مرگ بر ديكتاتور» والتي تعني :«الموت للديكتاتور».

وتظاهر المئات في طهران ضد ما وصفوه بكذب المسؤولين بعدما انكروا في البداية إسقاط الطائرة قبل أن يعودوا للاعتراف بعد اتضاح الأدلة، وطالبوا باستقالة كبار المسؤولين وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئي.

ودعا مهدي كروبي، المعارض الإيراني البارز، خامنئي أيضا إلى التنحي بسبب "تعامله الرديء مع أزمة إسقاط الطائرة" على حد وصفه.

وفي بيان نشره القيادي في "الحركة الخضراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل عن أسباب التأخر في إعلان الحقيقة للمواطنين، مستنكرا تأخره خامنئي في إعلان مسؤولية بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بعد إصرار السلطات على "الإنكار" و"الكذب" في البداية.

كما عبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تأييده ودعمه للمتظاهرين في إيران بعد ساعات من بدء الاحتجاجات.

وكتب ترامب على حسابه على موقع تويتر "إلى الشعب الإيراني الأبي الذي لطالما عانى ولفترة طويلة أقول إنني أدعمكم ولطالما كنت دوما كذلك منذ بدء فترتي الرئاسية، وسوف تواصل إدارتي دعمكم فنحن نتابع احتجاجاتكم مليا ونشعر بالإلهام من شجاعتكم".

وأجج مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عملية أمريكية ورد إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق، مخاوف من اندلاع صراع تكون له تبعات واسعة المدى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع إنبي
» «سؤال غبي».. أصالة تهين صحفية مصرية
» «البريميرليج».. واتفورد يهزم بورنموث بثلاثية
» هدد بفضحه بعدما شاهده يمارس الشذوذ.. طالب يقتل شقيقه
» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة
» جثة في استراحة عمارة بالكويت تستنفر الأمن
» «مورينيو» يسخر من محمد صلاح ومانى
» شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر
» حمادة صدقي مديرًا فنيًا لسموحة
» مدرب الفراعنة: "جاهز بالخلطة السرية" لأمم إفريقيا لليد
» مهاجم الاتحاد السكندري: 50 دولارًا وراء رحيلي عن النجم الساحلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية