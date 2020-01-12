  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صياد مع أسماك القرش

بالصور.. صيادو غزة يصطادون أسماك القرش بغزارة

ريال واتليتكو

السوبر الإسباني.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو مدريد

ولي العهد ورئيس وزراء اليابان

رئيس وزراء اليابان بالعباءة داخل خيمة مع «بن سلمان»

أمير الكويت

"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

مرتضى منصور

رسميًا.. الزمالك يتراجع ويخوض مباراته في قطر

تظاهرات في طهران

شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في طهران

الفنانة شيرين رضا

شيرين رضا تتوسل لوزير الداخلية: أرجوكم

قصف

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

ابى احمد

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

جانب من الفيديو

شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر

«البريميرليج».. واتفورد يهزم بورنموث بثلاثية

الرياضة

واتفورد
واتفورد
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد بـ«البريميرليج»

#

صلاح يسجل.. وليفربول يحكم قبضته علي الدوري الإنجليزي

#

ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بثلاثية في شباك السيتي

#

بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يسقط أمام بورنموث

المصريون

واتفورد

بورنموث

حقق فريق واتفورد فوزًا كبيرًا على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

افتتح عبدالله ديكوريه التسجيل لنادي واتفورد في الدقيقة 42 ، ليضاعف بعدها تروي ديني النتيجة لواتفورد في الدقيقة 65، قبل أن يختتم البرازيلي بيريرا التسجيل لواتفورد في الدقيقة 92، ليحقق الفريق انتصاره الخامس هذا الموسم والرابع في آخر 5 مباريات.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي واتفورد للنقطة 22 في المركز السابع عشر، بينما توقف رصيد نادي بورنموث عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتقام في الوقت الحالي مباراة بين فريقي أستون فيلا ومانشستر سيتي ، في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع إنبي
» «سؤال غبي».. أصالة تهين صحفية مصرية
» «البريميرليج».. واتفورد يهزم بورنموث بثلاثية
» هدد بفضحه بعدما شاهده يمارس الشذوذ.. طالب يقتل شقيقه
» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة
» جثة في استراحة عمارة بالكويت تستنفر الأمن
» «مورينيو» يسخر من محمد صلاح ومانى
» شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر
» حمادة صدقي مديرًا فنيًا لسموحة
» مدرب الفراعنة: "جاهز بالخلطة السرية" لأمم إفريقيا لليد
» مهاجم الاتحاد السكندري: 50 دولارًا وراء رحيلي عن النجم الساحلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية