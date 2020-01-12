» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة

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برشلونة

سواريز

المصريون

أعلن مسئولو برشلونة الإسبانى بشكل رسمي عن غياب لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني والمنتخب الأوروجوياني غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد أن خضع إلى جراحة فى الركبة.

وكان برشلونة قد أعلن رسميا أمس السبت أن المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز سيخضع إلى عملية جراحية اليوم الأحد فى الركبة دون تحديد مدة غيابه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس الجمعة إلى أن سواريزسيخضع للجراحة فى ركبته، وسوف يغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن اللاعب يريد المشاركة أمام نابولى الإيطالى فى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا شهر فبراير المقبل لذلك سوف يجري العملية بعد المُباراة، ولكن اعلان برشلونة اليوم بإجراء الجراحة غدا سيحيل دون مشاركة اللاعب فى مبارتى دور الـ 16.

وكان سواريز قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدورى الإسبانى عن شهر ديسمبر الماضى.

وبحسب ما ذكره موقع الليجا الرسمي على الإنترنت، تألق المهاجم الأوروجويانى بشكل لافت في الشهر الأخير من عام 2019، على المستويين الفنى والتهديفى ومساعدة زملائه الأخرين فى البلوجرانا داخل الملعب.

ويحتل سواريز المركز الثالث فى صدارة هدافى الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 11 هدف خلف ليونيل ميسى (13 هدف) وكريم بنزيما (12 هدف).

وكشفت شبكة "ESPN " العالمية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب إصابة لويس سواريز هداف الفريق، وأعلن النادى الكتالونى فى بيان رسمى أمس السبت إصابة المهاجم الأوروجويانى، وأكدت الشبكة أن برشلونة يبحث التعاقد مع مهاجم قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب سواريز فى الفترة الأهم من الموسم.

ولم يكن برشلونة ينوى ضم لاعبين جدد فى ميركاتو الشتاء، وتحديدا فى مركز الهجوم، لكن إصابة سواريز بعثرت الأوراق، وأجبرت منظومة الكرة فى النادى الإسبانى على عقد اجتماع طارئ لبحث إمكانية ضم مهاجم، ولو على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم، ولم تكشف التقارير عن أسماء يتابعها النادى الكتالونى، فى الوقت الذى ارتبط البلوجرانا بالفرنسى ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزى.


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