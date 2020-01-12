«سؤال غبي».. أصالة تهين صحفية مصرية

12 يناير 2020 - 05:25 م

أهانت الفنانة السورية أصالة نصرى، إحدى الصحفيات المصريات، أثناء مؤتمر صحفي عقد في القاهرة بعد إحيائها حفلًا خيريًا لصالح مرضى السرطان.

وتسبب سؤال الصحفية المصرية الذي وصفه النشطاء بـ"الغبي"، في خروج "أصالة" عن شعورها وتجاهل الرد على السؤال، ما وضع الصحفية في موقف محرج.

ووجهت إحدى الصحفيات سؤالاً عن مشاركة الفنانة أصالة في الحفل الخيري وقالت لها إنها تواصلت مع منظمي الحفل وأشادوا بموقف أصالة وأنها لم تتردد لحظة في المشاركة، مطالبة أصالة بالحديث عن الحفل، وهو ما أثار استياء الفنانة، وقالت :« لأ ما تسأليني كلميني عن الحفلة أكلمك أقولك إيه؟ ثم تجاهلتها وتناولت مشروبها».

