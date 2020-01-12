شاهد.. الثلوج تغطي سيناء في مشهد نادر

12 يناير 2020 - 05:03 م

نشر أحد أهالي سيناء، مقطع فيديو يظهر الثلوج تغطي المدينة والمنازل والجبال، في مشهد نادر الحدوث.

الفيديو نشره أحد الأهالي صباح أول أمس الجمعة، حيث ظهرت الثلوج البيضاء تغطي الأرض والمنازل، ما يدل على سوء الطقس خلال الأيام الماضية في سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس بدءًا من اليوم الأحد، بعد أن شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية طقس سيئ مصحوب بسقوط الأمطار الغزيرة على بعض الأنحاء، مع تساقط الثلوج وكثافة الشبورة على بعض الطرق السريعة.