موقف مفاجئ من سلطان عمان الجديد تجاه "حماس"

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حماس

هنية

قابوس

هيثم بن طارق

استقبل سلطان عُمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لتقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس.

جاء هذا بعد تغريدة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حاول من خلالها التقرب للشعب العماني وسلطانه الجديد عندما كتب تغريدة تعزية يوم أمس.

وأرفق "نتنياهو" في تغريدته صورة تجمعه بالسلطان الراحل في العاصمة مسقط.

ووصل "هنية" إلى عمان اليوم الأحد على رأس وفد من قيادة حركة حماس، لتقديم واجب العزاء.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة الماضي عن عمر يناهز 80 عامًا.




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