مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

12 يناير 2020 - 04:37 م

فجر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مفاجأة كشفت تراجعًا في موقف بلاده المتعنت أمام مصر بشأن سد النهضة.

وقال "آبي أحمد" إنه يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بين بلاده ومصر للوصول إلى حل في هذه الأزمة.



وأوضح خلال زيارة يجريها إلى جنوب افريقيا التقى خلالها رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، أن هذا يأتي بصفة الأخير هو الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي.

على الجانب الآخر، رحب "رامافوزا" بلعب دور في هذه الأزمة، مصرحًا: "مستعدون للعب دور لتسهيل الوصول لأي اتفاق حول سد النهضة، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح".

كما لفت إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من المفاوضات، حيث صرح بأنه أبدى استعدادًا للنقاش مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي".