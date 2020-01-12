» مدرب الفراعنة: "جاهز بالخلطة السرية" لأمم افريقيا لليد

12 يناير 2020 - 04:36 م

يختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته اليوم بالمركز الاولمبي بالمعادي استعدادا للسفر غدا الي تونس لخوض غمار منافسات امم افريقيا المقرر انطلاقها في تونس خلال الفترة من 16 وحتي 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لاولمبياد طوكيو.

وعاد المنتخب من رحلة اوربية خاض خلالها 4 مواجهات مع السويد وصربيا وسبق المعسكر الاوربي وديات بالقاهرة مع العراق والسعودية والبرتغال , ليكون المنتخب استعد لبطولة افريقيا ب10 وديات حقق منها مكاسب كبيرة ووصل الي فورمة مميزه فنيا وبدنيا بلاعبيه ..

ومن جانبه استقر الاسباني باروندو جارسيا افضل مدرب في العالم وقائد منتخبنا في " الكان الافريقي " علي الخلطة السرية للفراعنة وشدد علي لاعبيه ضرورة استفار طاقتهم القصوي وانه لا مجال لاي تهاون وعليهم جميعا التركيز وحصد كل النقاط حتي الوصول الي المرحلة النهائية والعودة بالكأس وبتذكرة الحلم الاولمبي ..

ويصطحب المدير الفني الاسباني 20 لاعبا الي تونس من بين ال21 لاعبا الذين استقر عليهم قبل السفر الي السويد وهم: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب . ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر . وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر . أمامفى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . وإستبعاد المدير الفنى 5 لاعبين هم عبد الرحمن حميد وعمر سامى وَعَبَد الرحمن فيصل وإسلام حسن للإصابة فى عضلة الصدر وكريم أيمن للإصابة فى العضلة الخلفية ..

ومن المقرر ان يستبعد الخواجه لاعبا خلال الساعات القادمة..و يلعب منتخبنا مع غينيا الخميس المقبل والجمعه مع كينيا والاحد مع الكونغو.