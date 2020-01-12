«البدري» يضع الترجي في ورطة قبل مواجهة الزمالك

12 يناير 2020 - 04:18 م

وضع أنيس البدري، جناح الترجي والمنتخب التونسي، الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني في أزمة، بعدما قرر الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته التقارير التونسية، فإن البدري قد أعلن رغبته بالرحيل إلى الدوري السعودي، وبعد الحديث مع مسؤولي النادي التونسي، قرر عدم ارتداء قميص الترجي مرة أخرى.

ويأتي ذلك قبل لقاء السوبر الإفريقي الذي سيجمع بين الترجي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 14 فبراير الشهر المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وقالت صحيفة "الصباح" التونسية، إن معين الشعباني قام باستبعاد البدري من مواجهة فريقه أمام فيتا كلوب، أمس، السبت، بسبب تمرده ومطالبته بالرحيل بعدما تلق عرضًا من اتحاد جدة السعودي مقابل 500 ألف دولار.

فيما أشارت صحيفة "الشروق" التونسية، إلى أن غياب البدري عن قائمة الترجي لمواجهة فيتا كلوب، أثار جدلًا كبيرًا، خاصة أن اللاعب عنصر أساسي في ورقة الشعباني.

وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير سعودية، أن مفاوضات إدارة الاتحاد مع البدري دخلت في مراحل متقدمة، بعد أن وافق اللاعب التونسي على العرض الاتحادي، وبات قريبًا من ارتداء شعار العميد، حسب ما ذكرته صحيفة "المدينة".

وكان أنيس البدري، قاد فريق الترجي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، والدوري التونسي 3 مرات.

وتواجد اللاعب التونسي، في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، مع طارق حامد نجم الزمالك، ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة والذي حصد الجائزة.