دولة جديدة تمنع رحلاتها لطهران

12 يناير 2020 - 02:17 م

قررت الخطوط الجوية الأرمينية، الانضمام لقائمة شركات الطيران العالمية التي بادرت إلى إدخال تعديلات في جدول رحلاتها من وإلى إيران، على خلفية إسقاط طائرة "بوينج" الأوكرانية قرب طهران.

وأكدت شركة Armenia Airways على صفحتها الرسمية في "فيس بوك" أن الرحلة رقم AMW111/112 المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، من يريفان إلى طهران لتعود في وقت لاحق من اليوم إلى العاصمة الأرمينية، تم إلغاؤها لدواع أمنية.

وقدمت الخطوط الجوية الأرمينية اعتذارها إلى المسافرين على هذه الرحلة الذين نسف هذا الإجراء خططهم، وأوضحت أن إلغاء الرحلة يأتي حرصًا على سلامتهم، داعية إياهم إلى اللجوء إلى الشركة لتبديل تذاكرهم.