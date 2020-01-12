"السيسى" يهنئ سلطان عمان الجديد

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الرئيس

سلطنة عمان

بسام راضى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، قال إن الرئيس أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

 وأكد الرئيس السيسى، متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، معربًا عن التطلع لمزيد من التعاون المُثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمة العربية، متمنيًا لسلطنة عمان وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.

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