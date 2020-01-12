» وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد تطويرها

12 يناير 2020 - 01:49 م

افتتح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير؛ بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ محطة سكة حديد بورسعيد؛ بعد الانتهاء من تطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 83 مليون جنيه.

وتفقد وزير النقل، المحطة والأرصفة وشبابيك التذاكر، واطمأن على كفاءة أجهزة "الإكس راي" بالمحطة، موجهًا بتركيب لوحات رقمية إرشادية لمواعيد قيام وصول القطارات، وتعميم هذه اللوحات في كل المحطات الرئيسية والمركزية، إضافة إلى استمرار اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتسهيل حصول الركاب على التذاكر، وكذلك الحرص على تطبيق الغرامات المقرر على المخالفات المختلفة مثل غرامة الركوب بدون تذكرة .

وعلى هامش افتتاحه محطة بورسعيد للسكك الحديدية بعد الإنتهاء من تطويرها، قال وزير النقل، إن العمل يجري علي قدم وساق في تطوير كبل عناصر منظومة السكك الحديدية؛ حيث يتم تنفيذ مشروعات حاليا في مجال السكة الحديد بـ 86 مليار جنيه، ونهدف إلي أن نصل بعدد الركاب في 30/6/2020 إلي مليون راكب يوميا، لافتا إلي أنه ابتداء من 1 يونيو 2020 سوف يتم تنفيذ مشروعات أخري حتى 2022 بقيمة 55 مليار جنيه؛ ليصبح إجمالي ما يتم تنفيذه من مشروعات للسكة الحديد خلال هذه الفترة بإجمالي 141 مليار جنيه، خاصة أنه من المستهدف أن يصل عدد الركاب في 1/7/2022 إلي 2 مليون راكب يوميا.

وفيما يتعلق بالمحطات أوضح وزير النقل، أن السكة الحديد بها 705 محطات منها 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الأساسية، و147 أخرى يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل مثل محطة بورسعيد لتصل عدد المحطات التي يتم تطويرها 262 محطة، حيث إن إجمالي ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار جنيه، مضيفًا أن تكلفة كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية التي يتم تنفيذها حاليا لزيادة معدلات السلامة والأمان علي الخطوط يبلغ تكلفتها مليار دولار.

وأشار وزير النقل، إلى أنه بخصوص الوحدات المتحركة فهناك 260 جرارا جديدا تعاقدت عليها هيئة السكك الحديدية، و 172 جرار ( هنشل + جينرال إلكتريك +PRL ) سيتم إعادة تأهيلها لتشكل هذه الجرارات الجديدة والمعاد تأهيلها قوة كبيرة جداً في تدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية، موضحا أن هناك تعاقدات ضخمة خاصة بعربات الركاب تمثلت في التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع التحالف الروسي المجري، والتعاقد على6 قطارات جديدة مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.

وأوضح وزير النقل، أنه يتم تطوير الورش تطويرا شاملا وتطوير "سيماف" لكي يتم تصنيع العربات مستقبلا في مصر بعد انتهاء توريد هذه التعاقدات المبرمة.

وأضاف وزير النقل، أنه راعي منذ توليه حقيبة النقل تحقيق الانضباط والسلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلي أن حصيلة حوكمة قطع التذاكر، وتطبيق الغرامات الخاصة بها ساهمت في شراء عدد 10 جرارات جديدة من جينرال إلكتريك بمبلغ 27 مليون دولار.

وتابع وزير النقل، أن كوبري الفردان ملك للسكة الحديد تقوم بتطويره بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك شركة صينية عالمية فازت من خلال طرح عالمي بمشروع إنشاء كوبري جديد في الفردان على قناة السويس الجديدة، وإعادة تأهيل وازدواج الكوبري القديم علي قناة السويس الغربية، وازدواج المسافة بين الاثنين؛ حيث من المقرر أن يتم بعد ذلك استعادة السكة ومحطاتها (خط الفردان /القنطرة /شرق يير العبد) من مخرج كوبري الفردان، وشمالا حتى القنطرة ليصبح هناك فرعتان الأولي شمالاً باتجاه بورسعيد؛ لتخدم منطقة شرق بورسعيد، والثانية في اتجاه الشرق حتي بير العبد والعريش.

يذكر أنه يوجد بنطاق محافظة بور سعيد 5 محطات هى ( الكاب – التنية – رأس العش – الرسوة- بور سعيد)، وتم الانتهاء من تطوير محطة بور سعيد، وجميع المحطات الواقعة بنطاق المحافظة من المقرر تطويرها ضمن مشروع تطوير كهربة إشارات خط "بور سعيد- بنها"، الذي تقوم بتنفيذه شركة سيمنز العالمية، وأن أعمال تطوير محطة بورسعيد اشملت على "تطوير مبنى المحطة كاملا من ( دورأرضي – دور علوي"وإنشاء 4 شبابيك حجز اَلي وتطوير وسائل الحماية المدنية، والإشارات، وإنشاء شبكة معلومات والكهرباء داخلها والدكة الخرسانية والبلاط والبردورات من رصيف 1 إلى رصيف 8، وإنشاء خزان حريق، وتطوير الواجهات، وإنشاء أسوار حول المحطة، وتعلية الأسوار القديمة وتطوير مظلتين على رصيف 1 ورصيف 2/3".







