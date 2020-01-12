مستشار رئيس الوزراء: "عارف أهل الشر وبعملهم بلوك"

12 يناير 2020 - 01:39 م

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، حرصه على الوصول إلى المواطن بكل وسيلة ممكنة حتى يوصل له معلومة، معقبًا: "بستغل كل وسيلة ممكنة عشان أرد أو أكدب أو أوضح معلومة أو خبر للمواطن".

وأضاف "يونس"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أنه يستخدم صفحته الشخصية في التواصل مع المواطنين، معقبًا: "الصفحة عملتلي شهرة".

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: "بأن السوشيال ميديا أصبحت نجم وسائل التواصل مع المواطنين بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلي أنه يقبل النقد في العمل، معقبا: "بحكم الخبرة عرفت مين أتباع أهل الشر وبعملهم بلوك".