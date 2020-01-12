  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كيف قتل الابن أمه عقوقاً

كيف قتل الابن أمه عقوقاً؟!

ارشيف

دولة جديدة تمنع رحلاتها لطهران

بركان تال

لحظات الرعب.. أبخرة ورماد بارتفاع كيلو متر.. بركان يضرب الفلبين

السيسي

"السيسى" يهنئ سلطان عمان الجديد

هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء

مستشار رئيس الوزراء: "عارف أهل الشر وبعملهم بلوك"

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

المركزي للإحصاء يكشف إحصائية صادمة عن عدد سكان مصر

الدكتور علي عبد العال،

عبد العال لـ"عقيلة صالح": "مصر لن تتأخر عنكم"

اللواء أحمد المسماري

متحدث الجيش الليبي: هذه شروط وقف إطلاق النار بطرابلس

حماس تقيم حفلا لتأبين قاسم سليماني

مجددًا.. حماس تقيم حفلاً لتأبين قاسم سليماني

صابرين

بدون الحجاب..أول ظهور لـ"صابرين" مع صاحبة السعادة

طفلة تصاب بالعمى بسبب "الأنفلونزا"

عرب وعالم

طفلة تصاب بالعمى بسبب " الأنفلونزا"
طفلة تصاب بالعمى بسبب " الأنفلونزا"
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ابنة الـ 6سنوات تنقذ والدتها من الموت بعد إصابتها بسكتة دماغية

#

«ناسا» تحذر من النظر للسماء غدًا: قد تصاب بالعمى

#

كاهن يرفض تعميد طفلة بسبب "الوحمة الشيطانية"

#

وفاة طفلة بسبب "خربشة كلب" بالشرقية

العمى

الفيروسات

الأنفلونزا

تعرضت طفلة أمريكية 4 سنوات للإصابة بالعمى نتيجة لإصابتها بالأنفلونزا التي كادت أن تودي حياتها، وذلك بسبب عدم تلقيها التطعيم بسبب سنها الصغير واضطرت للبقاء في المستشفي في وحدة العناية المركزة لمدة أسبوعين.

وأشار الأطباء إلى أن الفتاة أصيبت بالتهاب شديد في الدماغ نتج عنه ضرر كبير بالمخ حيث إن زيادة الحمى بواقي أعراض الأنفلونزا سبب إصابة الفتاة بـ"الاعتلال الدماغي" وهو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة كبيرة من حالات اضطراب وظائف المخ الناتج عن أضرار مادية وتعتبر العدوى والفيروسات من أبرز أسبابها.

جدير بالذكر أن الطفلة نقلت إلى العناية المركزة ودخلت في غيبوبة استفاقت منها بعد عدة أيام، وتحسنت حالتها إلا أنها أصيبت بالعمى.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الشاي الأخضر يطيل العمر ويقلل من النوبات القلبية
» وزير النقل يفتتح محطة سكة حديد بورسعيد بعد تطويرها
» طفلة تصاب بالعمى بسبب "الأنفلونزا"
» «الجبلاية» تبدأ تطبيق تقنية الـ"VAR"
» بالفيديو.. ذئب يهجم على مالكه وآخر ينقذه
» شاهد.. على عبد العال يستقبل رئيس البرلمان الليبي
» لطيفة بفستان ساخن: "كان عريان وغطهولي"
» «فيس بوك» يصدر تصميما جديدا قريبا
» "عنتر" يحتفل بمولوده الأول بطريقته الخاصة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ ديربي إسبانيا
» بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية