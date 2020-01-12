متحدث الجيش الليبي: هذه شروط وقف إطلاق النار بطرابلس

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أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، التي تشمل العاصمة طرابلس؛ بدءًا من صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، في بيان متلفز: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 00:01 من 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وتعهد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" بأن "الرد سيكون قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة".

فيما يأتي إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد لقائهما في أسطنبول 8 يناير الجاري؛ لتسوية الأزمة الليبية، تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الأحد 12 يناير.

يذكر أن الرئيس بوتين، أعلن السبت الماضي، أنه من المخطط عقد "مشاورات إضافية" مع طرفي الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011؛ حيث يتنازع على السلطة طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، ويدعمها مجلس النواب في طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تصعيد خطير، أطلقت قوات المشير حفتر في الرابع من أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لـ "تطهيرها من الإرهابيين"، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم.


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