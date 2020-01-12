بدون الحجاب..أول ظهور لـ"صابرين" مع صاحبة السعادة

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إيمان هاني

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نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، صورتها مع الإعلامية إسعاد يونس، لتعلن عن ظهورها مع "صاحبة السعادة" في أول لقاء تليفزيوني لها بعد خلعها للحجاب.

وكتبت صابرين على صورتها: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في صاحبة السعادة".

وتلقت الفنانة صابرين الكثير من تعليقات من متابعيها حيث قال أحد متابعيها: "انتي رائعة يا تفاحة مصر"، "كنتي بالحجاب أحلى على فكرة"، "انتي رائعة"، "صراحة انتي أحلى بالحجاب".

فيما فاجأتها الفنانة منى زكي بتعليقها قائلة: "الله.. وحشتيني".

وأعلنت الفنانة صابرين خلعها الحجاب، في شهر نوفمبر الماضي، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" دون حجاب".

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