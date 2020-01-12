بدون الحجاب..أول ظهور لـ"صابرين" مع صاحبة السعادة

إيمان هاني
نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، صورتها مع الإعلامية إسعاد يونس، لتعلن عن ظهورها مع "صاحبة السعادة" في أول لقاء تليفزيوني لها بعد خلعها للحجاب.
وكتبت صابرين على صورتها: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء إن شاء الله في صاحبة السعادة".
وتلقت الفنانة صابرين الكثير من تعليقات من متابعيها حيث قال أحد متابعيها: "انتي رائعة يا تفاحة مصر"، "كنتي بالحجاب أحلى على فكرة"، "انتي رائعة"، "صراحة انتي أحلى بالحجاب".
فيما فاجأتها الفنانة منى زكي بتعليقها قائلة: "الله.. وحشتيني".
وأعلنت الفنانة صابرين خلعها الحجاب، في شهر نوفمبر الماضي، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" دون حجاب".
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