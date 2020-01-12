أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة بمختلف البطولات القارية والمحلية.

"المصريون" تستعرض أبزر تلك المباريات والمواعيد والقنوات الناقلة لها

نهائى السوبر الإسبانى

ريال مدريد Vs أتلتيكو مدريد 8:00 على قناة السعودية الرياضية

الكونفدرالية الأفريقية

موتيمبا Vs نهضة بركان 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3

إنييمبا Vs نادى بارادو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1

بيراميدز Vs المصرى البورسعيدى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1

إينوجو رينجرز Vs نواذيبو 6:00 على قناة beIN SPORT HD 3

حسنية أغادير Vs سان بيدرو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1

الدورى الإنجليزى

بورنموث Vs واتفورد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

أستون فيلا Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2

الدورى الإيطالى

أودينيزى Vs ساسولو 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4

فيورنتينا Vs سبال 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

تورينو Vs بولونيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 9

سامبدوريا Vs بريشيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 12

هيلاس فيرونا Vs جنوى 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

روما Vs يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

الدورى الفرنسى

سانت ايتيان Vs نانت 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6

ديجون Vs ليل 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6

باريس سان جيرمان Vs موناكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6

الدورى المصرى

حرس الحدود Vs سموحة 2:30 على قناة TIME SPORT

مصر المقاصة Vs إنبى 5:00 على قناة TIME SPORT

الإسماعيلى Vs طلائع الجيش 7:30 على قناة TIME SPORT


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