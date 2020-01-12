أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة بمختلف البطولات القارية والمحلية.
"المصريون" تستعرض أبزر تلك المباريات والمواعيد والقنوات الناقلة لها
نهائى السوبر الإسبانى
ريال مدريد Vs أتلتيكو مدريد 8:00 على قناة السعودية الرياضية
الكونفدرالية الأفريقية
موتيمبا Vs نهضة بركان 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3
إنييمبا Vs نادى بارادو 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1
بيراميدز Vs المصرى البورسعيدى 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1
إينوجو رينجرز Vs نواذيبو 6:00 على قناة beIN SPORT HD 3
حسنية أغادير Vs سان بيدرو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1
الدورى الإنجليزى
بورنموث Vs واتفورد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
أستون فيلا Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الإيطالى
أودينيزى Vs ساسولو 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4
فيورنتينا Vs سبال 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
تورينو Vs بولونيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 9
سامبدوريا Vs بريشيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 12
هيلاس فيرونا Vs جنوى 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
روما Vs يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
الدورى الفرنسى
سانت ايتيان Vs نانت 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6
ديجون Vs ليل 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6
باريس سان جيرمان Vs موناكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
الدورى المصرى
حرس الحدود Vs سموحة 2:30 على قناة TIME SPORT
مصر المقاصة Vs إنبى 5:00 على قناة TIME SPORT
الإسماعيلى Vs طلائع الجيش 7:30 على قناة TIME SPORT
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