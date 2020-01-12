اجتماع طارئ.. الملكة إليزابيث تستدعى الأمير هاري

12 يناير 2020 - 10:50 ص

صرح مصدر مسئول في قصر بكنجهام بأن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا استدعت الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة غدًا الاثنين في منزل ساندررينجهام الذي تملكه الملكة في منطقة نورفولك بشرق إنجلترا بحضور الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري والأمير وليام شقيق هاري، وذلك لبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميجان بعد إعلان الزوجين فجأة أنها سيتخليان عن مهامهما الملكية.

ولعدم تمكنها من الحضور ستنضم إليهم الممثلة التليفزيونية الأمريكية ميجان ماركل عبر الهاتف من كندا التي عادت إليها الأسبوع الماضي لتكون مع آرتشي ابنها من الأمير هاري.

جدير بالذكر أن الزوجين هاري وميجان اللذين يحلمان بلقب دوق ودوقة ساسكس أصابا العائلة المالكة بالدهشة بعد إعلانهما أنهما يرغبان في نموذج عمل جديد يسمح لهما بقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية والاستقلال ماديًا، ولم يستشيرا أيًا من أفراد العائلة بخصوص هذا القرار، ما أصابهم جميعًا بخيبة أمل.