  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد موسي

موسي: الإخوان ساعدوا إثيوبيا في بناء سد النهضة

البنتاجون

أمريكا تطرد عسكريين سعودين.. لهذا السبب

نانسي عجرم وزوجها

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة القبض على زوجها

خالد أبو بكر

"دلوقتى لازم نقلق بجد".. معلومات غير مرضية بمفاوضات سد النهضة

تمزيق صور سليماني

شاهد.. تمزيق صور قاسم سليماني في قبل طهران

ميركل وبوتين

أديب لـ"بوتين وميركل": عايزين كتب كتاب ودخلة على طول

ترامب يغرد بالفارسية

ترامب يغرد بالفارسية للمتظاهرين في إيران: أقف مع الشجعان

طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم: "أنا مش هراقبهم ومتسألوش عيالكم جابوا كام"

مواطن سعودي يعيش مع اذلئاب

تفوق الخيال.. مواطن وأسرته يعيشون مع الذئاب 10 سنوات

المستشار تركي آل الشيخ

شاهد.. تركي آل الشيخ قبل خضوعه للعملية الجراحية

مدير أعمال نانسي عجرم يوضح حقيقة القبض على زوجها

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

حقيقة تبني نانسي عجرم أولاد قتيل منزلها وتنازل والده عن القضية

#

فنانة شهيرة لـ"نانسي عجرم": عمري ما حبيتك .. ربنا ينتقم منك

#

لحظة تسلل مسلح لمنزل نانسي عجرم وقتله على يد زوجها

#

8 معلومات لا تعرفها عن زوج نانسي عجرم بعد ارتكابه جريمة قتل

نانسي عجرم

فادي الهاشم

جيجي لامارا

أكد " جيجي لامارا" مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن الأخبار التي تم تداولها عن القبض علي طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة ، غير صحيحة وعارية تماما من الصحة ،حسبما نشرت وسائل الإعلام في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ" الوطن" أن الطبيب ولم يتم القبض عليه كما لم يتم التحقيق معه أمس السبت، و أنه بمنزله هو وزوجته وبناته الثلاثة.  

وأكد في نهاية تصريحاته أن هناك من يحاول ابتزاز نانسي وزوجها بنشر تلك الأكاذيب مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نسر أى من تلك الأخبار.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي اقتحم لص منزل الفنانة  وأطلق زوج نانسي عليه 17 طلقة أردته قتيلا وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن.

 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة
» "بيراميدز" يستضيف المصرى بالكونفدرالية
» الإسماعيلى يواجه الطلائع لمصالحة الجماهير
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» مئات النسور تسيطر على حدود تكساس والسلطات عاجزة عن الحل
» خلاف شديد بين "فايلر" ولجنة الكرة بالأهلي .. وهذا هو السر
» أغرب ما فعلته أمريكا بهاتف قاسم سليماني قبل قصفه
» شوبير يهاجم لاعبي الأهلي بضراوة: استهتاركم وضع الفريق في مأزق
» تعرف على النهاية المأساوية للفنان نظيم شعراوي
» تعرف على المرض الذي عانى منه السلطان قابوس قبل رحيله

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية